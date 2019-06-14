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Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Henüz sezon bitmemişken, adı çoktan Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla anılmaya başlamıştı Vedat Muriqi'nin. Ardından anıldığı takım sayısı giderek artan Vedat Muriç'in, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı veya Çaykur Rizespor'da kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriç hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de Vedat Muriqi'nin karısı. Muriç, sosyal medyada neredeyse her gün aşkını ilan ediyor. İşte başta Vedat Muriç'in eşi ve futbolcuların eşleri.

14.06.2019 16:36 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:08
Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Transfer döneminin en flaş ismi hiç kuşkusuz Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi. İsmi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse ile anılan Vedat Muriqi gibi takımlarla anılıyor.

Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriç'in özel hayatı da merak konusu oldu. Bunlardan biri de eşi. İşte Vedat Muriç'in eşi...

Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Maggy Natsuki

Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Enzo Roco & Leticia Ribeiro

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