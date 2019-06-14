Transferin gözdesi Vedat Muriqi'in eşi fenomen çıktı! İşte Vedat Muriç'in eşi

Henüz sezon bitmemişken, adı çoktan Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarla anılmaya başlamıştı Vedat Muriqi'nin. Ardından anıldığı takım sayısı giderek artan Vedat Muriç'in, gelecek sezon hangi takımda oynayacağı veya Çaykur Rizespor'da kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Transfer sezonunun gözdesi Vedat Muriç hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri de Vedat Muriqi'nin karısı. Muriç, sosyal medyada neredeyse her gün aşkını ilan ediyor. İşte başta Vedat Muriç'in eşi ve futbolcuların eşleri.

14.06.2019 16:36 - Son Güncelleme: 14.06.2019 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





