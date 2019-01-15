Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
Galatasaray'da forvet krizi sürüyor. Sezon başında Gomis'i gönderen ve ligin ikinci yarısında Eren Derdiyok'u takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray, forvet konusunda henüz bir adım atmış değil. Bu durum Galatasaray taraftarının canı sıkınca, tepkiyi sosyal medyada gösterdiler. İşte Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen forvet transferi hakkında yapılan o paylaşımlar.
15 Ocak 2019 Salı, 12:36:21 Güncelleme: 12:54:09
GALATASARAY'DA GÜNDEM FORVET!
Galatasaray forvete kimi transfer edecek? İşte Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konusu.
Sezon başında Gomis'i satan Galatasaray yerine forvet transferi yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar devre arası transfer döneminde golcü transferi beklerken bu kez Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı.
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