Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Galatasaray'da forvet krizi sürüyor. Sezon başında Gomis'i gönderen ve ligin ikinci yarısında Eren Derdiyok'u takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray, forvet konusunda henüz bir adım atmış değil. Bu durum Galatasaray taraftarının canı sıkınca, tepkiyi sosyal medyada gösterdiler. İşte Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen forvet transferi hakkında yapılan o paylaşımlar.

15 Ocak 2019 Salı, 12:36:21 Güncelleme: 12:54:09
Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

GALATASARAY'DA GÜNDEM FORVET!

Galatasaray forvete kimi transfer edecek? İşte Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konusu.

Sezon başında Gomis'i satan Galatasaray yerine forvet transferi yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar devre arası transfer döneminde golcü transferi beklerken bu kez Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı.

Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

En az iki forvet transferi yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeniden girişimde bulunması ve en az iki oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!

Hali hazırda Galatasaray şu an forvetsiz. Taraftarlar forvet transferinin yılan hikayesine dönmesine sosyal medyada büyük tepki gösteriyor. İşte Galatasaray taraftarının forvet transferi hakkında dikkat çeken paylaşımları.

Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
Forvet çıkmazı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
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