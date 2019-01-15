İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "gözümüzü karartacağız" açıklamasından sonra gözünü transfer haberlerine çeviren sarı lacivertliler bugüne kadar sadece Sadık Çiftpınar'ın kadroya katılması nedeni ile hayal kırıklığı yaşıyor. Ali Koç tarafından yapılacak olan "Camiaya sesleniş" programında transfer açıklaması bekleyen taraftarlar, gözünü yıldız isimlere dikti. İşte Fenerbahçe'nin transfer haberleri...

15 Ocak 2019 Salı, 14:33:46 Güncelleme: 14:36:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





