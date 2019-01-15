İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "gözümüzü karartacağız" açıklamasından sonra gözünü transfer haberlerine çeviren sarı lacivertliler bugüne kadar sadece Sadık Çiftpınar'ın kadroya katılması nedeni ile hayal kırıklığı yaşıyor. Ali Koç tarafından yapılacak olan "Camiaya sesleniş" programında transfer açıklaması bekleyen taraftarlar, gözünü yıldız isimlere dikti. İşte Fenerbahçe'nin transfer haberleri...
15 Ocak 2019 Salı, 14:33:46
Güncelleme: 14:36:14
Fenerbahçe'de bu hafta transfer anlamında sıcak saatler yaşanması bekleniyor.
Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız açıklamasından sonra, transfer piyasasına hızlı giriş yapması beklenen Fenerbahçe, yalnızca Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katabilmişti.
Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde teklif yaptığı, Ali Koç'un 'camiaya sesleniş' programında açıklaması beklenen ve sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden isimler şu şekilde
FELLAINI
Savunma bölgesi için Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe'nin, Belçikalı orta saha Marouane Fellaini için girişimde bulunduğu iddia edildi.