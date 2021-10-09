Fenerbahçe’nin maç toplantısından ’lavaboya gidiyorum’ diyerek çıkmış geri dönmemişti! Ariel Ortega’nın son hali inanılmaz

Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Ancak ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlardan söz etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Güneş, Türkiye'den kaçan Ariel Ortega'nın nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Evet, dışarıdan sanki onlar yüzünden gitti diye yansıtıldı. Ama kendi ayrılmak istedi. Ortega, Türkiye'de mutlu değildi. Samandıra Tesisleri'ndeki bir maç toplantısında ilk 11'de ismini görmeyince 'lavaboya gidiyorum' diye çıktı. Daha sonra eşyalarını toplayıp Arjantin'e gittiğini öğrendik."

Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız...