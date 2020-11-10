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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı! Erol Bulut'a isyan bayrağını çektiler

Transfer döneminin en hızlı ekibi olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de ilk 8 haftada yeteri kadar forma şansı bulamayan bazı isimler isyan bayrağını çekerken, flaş bir kadro dışı gelişmesi de yaşandı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulan bir isim Erol Bulut tarafından kadroda istenmezken, yeni transfer edilen 2 futbolcu ise "Biz neden oynamıyoruz?" diyerek hocanın kapısını çaldı.

10.11.2020 12:57 - Son Güncelleme: 10.11.2020 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





