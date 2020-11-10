Fenerbahçe'de flaş kadro dışı! Erol Bulut'a isyan bayrağını çektiler
Transfer döneminin en hızlı ekibi olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de ilk 8 haftada yeteri kadar forma şansı bulamayan bazı isimler isyan bayrağını çekerken, flaş bir kadro dışı gelişmesi de yaşandı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulan bir isim Erol Bulut tarafından kadroda istenmezken, yeni transfer edilen 2 futbolcu ise "Biz neden oynamıyoruz?" diyerek hocanın kapısını çaldı.
10.11.2020 12:57
- Son Güncelleme: 10.11.2020 12:57
Koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
Erol Bulut, Dirar'ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak. Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar'a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak.
DİĞER İSİMLER DE İSYAN BAYRAĞINI ÇEKİYOR
Sezon başında yaptığı 18 transferle, transfer sezonunun adından en çok söz ettiren takımı olmayı başaran Fenerbahçe an itibarıyla topladığı 17 puanla zirveyi Alanyaspor ile paylaşıyor.
Yaptığı transferler sonrası alternatifli, derin bir kadroya sahip olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut çıkılan maçlarda ilk 11'de farklı isimlere yer verirken, bu durum bazı oyuncularda rahatsızlık yaratmaya başladı.
Gerçekleştirilen 18 transferde sarı-lacivertlilerin kadroya katmak için en çok uğraş verdiği ve transferin en gözde ismi ise Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş olmuştu.