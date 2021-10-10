Dünya İstanbul'daki bu yarışı konuşuyor! Formula 1 Türkiye giriş şartları neler? Formula 1 pilotları kimlerdir?

Intercity İstanbul Park bu hafta sonunda Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Yarışseverlerin merakla beklediği gün geldi çattı. Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde yarışlar bu yıl seyircili izlenecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmamıştı. Bu nedenle bu yılki Formula 1 yarış tutkunları için çok önemli. Peki Formula 1 Türkiye giriş şartları neler? Formula 1 İstanbul Pilotları kimlerdir? Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta?