Dünya İstanbul'daki bu yarışı konuşuyor! Formula 1 Türkiye giriş şartları neler? Formula 1 pilotları kimlerdir?
Formula 1 İstanbul GP için geri sayım sürerken Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan yarış için bir çok soru gündeme geldi. Dünyanın en prestijli moto sporlarından Formula 1 Türkiye hakkında 'Formula 1 Türkiye giriş şartları neler? Formula 1 İstanbul Pilotları kimlerdir?' soruları araştırılıyor. Formula 1'de İstanbul Grand Prix'i için heyecan soruktayken yarışmanın takipçilerinin merak ettiği tüm soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte ormula 1 İstanbul'a dair bilgiler...
Intercity İstanbul Park bu hafta sonunda Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Yarışseverlerin merakla beklediği gün geldi çattı. Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde yarışlar bu yıl seyircili izlenecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yarışlara seyirci alınmamıştı. Bu nedenle bu yılki Formula 1 yarış tutkunları için çok önemli. Peki Formula 1 Türkiye giriş şartları neler? Formula 1 İstanbul Pilotları kimlerdir? Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta?
FORMULA 1 SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ?
Formula 1 bu yıl seyircili olacak. Intercity İstanbul Park, piste giriş koşullarını açıkladı.Intercity İstanbul Park'tan yapılan açıklamada giriş şartları şöyle belirtildi;
FORMULA 1 TÜRKİYE GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Vatandaşları için:
T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli "PCR Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca; kişilerin etkinliğe katılabilmesi için, HES Kodu taramasında aşağıda bildirilen 3 koşuldan en az 1'ini karşılaması gerekmektedir;
- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı
- COVID-19 hastalığı geçirildikten sonra en fazla 180 gün geçmiş olmalı
Son 48 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi olmalı
Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü telefonuna indirerek "HES Kod Ayarları" bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur.