Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!
Son dakika haberi... Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında pole pozisyonunu BWT Racing Point takımından Lance Stroll elde etti. Stroll kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da elde etti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
14.11.2020 17:20
- Son Güncelleme: 14.11.2020 17:20
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