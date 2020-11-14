Haberler Galeri Spor Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Son dakika haberi... Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında pole pozisyonunu BWT Racing Point takımından Lance Stroll elde etti. Stroll kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da elde etti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

14.11.2020 17:20 - Son Güncelleme: 14.11.2020 17:20
Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Yoğun yağmur sonrası gerçekleşen İstanbul Grand Prix pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.

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Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Kanadalı pilot, kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da almış oldu.

Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

22 yaşındaki genç pilot kariyerinin ilk pole pozisyonunu Türkiye Grand Prix'sinde elde etti. Öte yandan Mercedes-AMG takımı bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.

Son dakika haberi... Büyük sürpriz! Formula 1 İstanbul GP'de pole pozisyonu Lance Stroll'un!

Lance Stroll'ün takım arkadaşı Sergio Perez ise yarınki yarışa üçüncü sırada başlayacak.

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