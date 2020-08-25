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Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Nedeni ise sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımı...

25.08.2020 16:32 - Son Güncelleme: 25.08.2020 16:40
Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sahada sergilediği futbolun dışında özel hayatıyla da tüm dünyada yakından takip ediliyor.

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Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Bilindiği üzere Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile bir ilişki içerisinde.

Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'den 3 çocuğu var. Ünlü çift, ilişkilerini saklamaktan da çekinmiyor ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyorlar.

Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Ronaldo ve Georgina'nın son paylaşımları ise magazin dünyasının oldukça ilgisini çekti.

Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Romantik bir akşam yemeği yiyen Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in sosyal medyada birlikte dans ettikleri videoyu paylaşmaları gündem oldu.

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