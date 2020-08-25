Haberler Galeri Spor Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

Cristiano Ronaldo ve çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Paylaşımı olay oldu!

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Cristiano Ronaldo'nun evleneceği iddia edildi. Nedeni ise sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımı...

25.08.2020 16:32 - Son Güncelleme: 25.08.2020 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





