Flaş gelişme! "Arda Turan Galatasaray'a dönüyor"
Sezonu iki kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair Play gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak Galatasaray için Arda Turan iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan bu şok gelişmenin detayları...
12.06.2019 22:42
- Son Güncelleme: 12.06.2019 22:43
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