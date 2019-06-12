GaleriSpor

Flaş gelişme! "Arda Turan Galatasaray'a dönüyor"

Sezonu iki kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Finansal Fair Play gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Son olarak Galatasaray için Arda Turan iddiası ortaya atıldı. İşte yaşanan bu şok gelişmenin detayları...

12.06.2019 22:42 - Son Güncelleme: 12.06.2019 22:43
Flaş gelişme! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Son şampiyon Galatasaray sezonun tamamlasının ardından transferde vitesi yükseltti.

Flaş gelişme! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Flaş gelişme! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

UEFA'dan gelecek karara göre transferde daha net adımlar atacak olan Galatasaray, transferde hata yapmak istemiyor.

Flaş gelişme! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Finansal Fair Play (FFP) gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılar, Diagne ve Belhanda gibi isimlere yüksek bir teklif gelirse elinden çıkararak yeni isimlere kaynak oluşturmayı planlıyor.

Flaş gelişme! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Galatasaray için Arda Turan söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!