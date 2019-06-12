Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu!
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Önümüzdeki sezon için transfer hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Eljif Elmas'a gelen ciddi transfer tekliflerini değerlendirme kararı alırken gündem yaratacak bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Makedon futbolcudan hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazanacak olan sarı-lacivertliler 'Yeni Eljif Elmas'ını' buldu. İşte transferin detayları...
12.06.2019 19:43
- Son Güncelleme: 12.06.2019 19:44
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