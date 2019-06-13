Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...
Önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer sezonunun başlamasının ardından transfer çalışmalarında vites yükseltti. Sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, bunların arasından 3 ismi yakın takibe aldı.
13.06.2019 09:49
- Son Güncelleme: 13.06.2019 09:50
Gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, giden isimlerini yerini doldururken hata yapmak istemiyor.
Fotomaç'ın haberine göre bu yüzden transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de ön libero için yeni bir isim daha ortaya atıldı.
İtalyan basını, Lazio'da gözden düşen Milan Badelj ile ilgilenen takımlar arasında sarı- lacivertli kulübün de yer aldığını ileri sürdü.
30 yaşındaki Hırvat oyuncuyu, Bordeaux'nun da istediği belirtilirken, Lazio'nun geçen yaz Fiorentina'dan bedelsiz renklerine bağladığı Badelj için 7.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.