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Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

Önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer sezonunun başlamasının ardından transfer çalışmalarında vites yükseltti. Sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, bunların arasından 3 ismi yakın takibe aldı.

13.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 13.06.2019 09:50
Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

Gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, giden isimlerini yerini doldururken hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

Fotomaç'ın haberine göre bu yüzden transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de ön libero için yeni bir isim daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

İtalyan basını, Lazio'da gözden düşen Milan Badelj ile ilgilenen takımlar arasında sarı- lacivertli kulübün de yer aldığını ileri sürdü.

Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! Üç isim birden...

30 yaşındaki Hırvat oyuncuyu, Bordeaux'nun da istediği belirtilirken, Lazio'nun geçen yaz Fiorentina'dan bedelsiz renklerine bağladığı Badelj için 7.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

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