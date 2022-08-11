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Fenerbahçe'den Balde atağı! Görüşmeler başladı

Forvete bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isimler her geçen gün değişiyor. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, sarı lacivertliler başarılı bir golcü futbolcu ile sözleşme imzalamak istiyor. Valencia'dan Maxi Gomez ile ilgilendiği bilinen Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Keita Balde... İşte transferdeki son detaylar...

11.08.2022 17:48 - Son Güncelleme: 11.08.2022 17:48
Fenerbahçe’den Balde atağı! Görüşmeler başladı

Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvete bir futbolcu transfer etmek istiyor.

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Fenerbahçe’den Balde atağı! Görüşmeler başladı

Son derece titizlikle araştırmalarını sürdüren sarı lacivertliler, gol yükünü çekecek bir futbolcu ile anlaşmayı bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den Balde atağı! Görüşmeler başladı

SON İSİM KEITA BALDE

Valencia'dan Maxi Gomez ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Keita Balde oldu.

Fenerbahçe’den Balde atağı! Görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yıldız oyuncu ile anlaşmayı umuyor. Oyuncunun peşinde başka kulüplerin olması ise transferi zorlaştırıyor.

Fenerbahçe’den Balde atağı! Görüşmeler başladı

İddiaya göre Senegal, İspanya ve Fransa vatandaşlıkları bulunan Balde'nin menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

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