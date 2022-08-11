Fenerbahçe'den Balde atağı! Görüşmeler başladı
Forvete bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isimler her geçen gün değişiyor. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, sarı lacivertliler başarılı bir golcü futbolcu ile sözleşme imzalamak istiyor. Valencia'dan Maxi Gomez ile ilgilendiği bilinen Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Keita Balde... İşte transferdeki son detaylar...
11.08.2022 17:48 - Son Güncelleme: 11.08.2022 17:48
Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvete bir futbolcu transfer etmek istiyor.
SON İSİM KEITA BALDE
Valencia'dan Maxi Gomez ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Keita Balde oldu.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yıldız oyuncu ile anlaşmayı umuyor. Oyuncunun peşinde başka kulüplerin olması ise transferi zorlaştırıyor.