Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarı büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyor.
30.04.2022 23:00 - Son Güncelleme: 30.04.2022 23:15
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Trabzon'dan İstanbul'a İzmir'den Mardin'e kadar yurdun her tarafında bulunan Trabzonspor taraftarı bayraklarını kaparak sokaklara çıktı.