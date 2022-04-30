RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarı büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyor.

30.04.2022 23:00 - Son Güncelleme: 30.04.2022 23:15
Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...

Trabzonspor taraftarı büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutluyor.

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...

Trabzon'dan İstanbul'a İzmir'den Mardin'e kadar yurdun her tarafında bulunan Trabzonspor taraftarı bayraklarını kaparak sokaklara çıktı.

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...

İşte sokaklardan caddelerden kare kare şampiyonluk kutlamaları...

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Renkli görüntüler...
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