Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.