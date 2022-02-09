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Haberler Spor Fırtına'nın kupa mesaisi: Denizlispor'a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fırtına'nın kupa mesaisi: Denizlispor'a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in lider Trabzonspor, Galatasaray'ı eleyerek tur atlayan Denizlispor'a konuk olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, müsabakada az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Saat 20:30'daki mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilisiniz. İşte muhtemel 11'ler.

09.02.2022 11:42 - Son Güncelleme: 09.02.2022 11:42
Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri


Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı.

Fırtına’nın kupa mesaisi: Denizlispor’a konuk oluyor! İşte Altaş Denizlispor-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

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