Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya'ya şok
Spor haberleri... Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'ya büyük şok. Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı. Cengiz Ünder'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Marsilya büyük fark yiyerek kupaya veda etti. İşte detaylar ve maçtan kareler...
10.02.2022 01:43
- Son Güncelleme: 10.02.2022 01:45
Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.
CENGİZ ÜNDER 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.