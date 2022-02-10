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Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya'ya şok

Spor haberleri... Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'ya büyük şok. Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı. Cengiz Ünder'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Marsilya büyük fark yiyerek kupaya veda etti. İşte detaylar ve maçtan kareler...

10.02.2022 01:43 - Son Güncelleme: 10.02.2022 01:45
Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya’ya şok

Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Marsilya büyük şok yaşadı.

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Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya’ya şok

Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya’ya şok

MARSİLYA ÖNE GEÇTİ

Marsilya, Melvin Bard'in 3. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 öne geçti.

Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya’ya şok

Ev sahibi takım galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Amine Gouiri, 29. ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort attı.

Cengiz Ünder engel olamadı! Marsilya’ya şok

CENGİZ ÜNDER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

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