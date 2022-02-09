Fenerbahçe'nin Kayserispor'a elenmesi sonrası spor yazarlarından Berisha'ya sert sözler: 1 kişi eksik oynattı!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında ağırladığı Kayserispor'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası yönetim ve Ali Koç istifa sesleri yükselirken spor yazarları Kanarya'nın yakaladığı pozisyonları cömertçe harcayan Berisha'yı eleştirdi.
GÜRCAN BİLGİÇ - ARIZANIN ÖRNEĞİ BERISHA!
Sezonun şartları Fenerbahçe için maçı "final" yaptı. Bu kadar baskı altında olan ve bu kadar da genç olan bir takım, bıçak sırtında oynuyordu. İki takımın da önemli eksikleri olsa da, hava ve stat şartlarına baktığımızda, yine iki takım için de deplasmandı karşılaşma.
Sürekli olarak uzun ve yüksek oynamaya zorlanırken Fenerbahçe, bu kez beklerini, Ferdi ile Nazım'ı devreye sokup aut çizgisine doğru yaklaşmayı denedi. Yapamadılar, yine denediler. Kırılma maçının anahtarı ise "sabır"dı. Ayağa oynayacaklar, garanti pas atacaklar ve Amerikan futbolu gibi metre metre rakip kaleye doğru yaklaşacaklar.
Fenerbahçe ilk yarıdan müthiş pozisyonlar çıkaramasa da maçın ana fikrinde doğruların sahibiydi. Böyle dirençle kapanan bir takıma karşı mümkün olduğunca oyun alanını büyüterek, kendilerine alan açmaya çalıştılar. Devre bitiminde bir kişi eksilen Kayserispor'u, ikinci 45'te kendi sahasında bıraktılar ama zorlukla buldukları pozisyonlarda kaleyi bile bulamadılar.
Fenerbahçe'ye gelen santrforların uğradığı arızanın dünkü örneği Berisha oldu. Topla buluştuğu anlarda o kadar kötü vuruşlar yaptı ki. Sadece Mert Hakan'ın üstüne yıkılan hücum aklında, her zorlayışta bir hata aradılar ama yanlışların sahibi de yine Fenerbahçe oyuncularıydı.