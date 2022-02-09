Fenerbahçe’nin Kayserispor’a elenmesi sonrası spor yazarlarından Berisha’ya sert sözler: 1 kişi eksik oynattı!

GÜRCAN BİLGİÇ - ARIZANIN ÖRNEĞİ BERISHA!

Sezonun şartları Fenerbahçe için maçı "final" yaptı. Bu kadar baskı altında olan ve bu kadar da genç olan bir takım, bıçak sırtında oynuyordu. İki takımın da önemli eksikleri olsa da, hava ve stat şartlarına baktığımızda, yine iki takım için de deplasmandı karşılaşma.