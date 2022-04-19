Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Fırtına bu sezon sarıkırmızılı rakibiyle ligde oynadığı iki maçı da 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.