Fırtına'da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'le birlikte çifte kupayı hedefleyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi 11'i belirledi.
19.04.2022 10:01 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:18
Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak.
Lig şampiyonluğunun yanına Türkiye Kupası'nı da eklemek isteyen bordomavililer rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Galibiyet, lig için de moral olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de hafta sonundaki Adana Demirspor maçını da düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor.