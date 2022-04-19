RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fırtına'da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Fırtına'da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'le birlikte çifte kupayı hedefleyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi 11'i belirledi.

19.04.2022 10:01 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:18
Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Kayserispor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak.

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Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Lig şampiyonluğunun yanına Türkiye Kupası'nı da eklemek isteyen bordomavililer rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Galibiyet, lig için de moral olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de hafta sonundaki Adana Demirspor maçını da düşünerek rotasyona gitmesi bekleniyor.

Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

37 SEZONLUK HEDEF
Hücum hattında Fode Koita ve Kouassi, orta sahada Manolis Siopis formaya yakın isimler. Savunmada da Ahmetcan Kaplan ve İsmail'in şans bulması bekleniyor.

Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Fırtına bu sezon sarıkırmızılı rakibiyle ligde oynadığı iki maçı da 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Fırtına’da hedef çifte kupa! İşte Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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