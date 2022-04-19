Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'e kanlı pusu kamerada! İftara giderken eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Son dakika haberi... Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan "intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düştü. Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin'in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin'in serbest kaldığı ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü.
Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan "intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.
ÇAPRAZ ATEŞE ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.