Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı pusu kamerada! İftara giderken eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü

ÇAPRAZ ATEŞE ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

