Fırtına İzmir deplasmanında! İşte Altay-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in lideri Trabzonspor 18. haftada deplasmanda İzmir ekibi Altay'a konuk oluyor. Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'i belirledi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, bugün Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 17 hafta sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 42 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Altay, ligde 10 haftadır galip gelemiyor ve 18 puanla 16. sırada.
DİSİPLİN UYARISI
Teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçının da final değeri taşıdığını söyledi. Ligde bulundukları konumun çok önemli olduğunu belirten deneyimli hoca, futbolcularına "Çok güzel işlere imza attık ama mücadele devam ediyor.
TRABZON 28-10 ÖNDE
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 18 yıl sonra İzmir'de Altay karşısına çıkıyor. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 28, siyah-beyazlıların ise 10 galibiyeti bulunuyor. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 83 golüne Altay 46 golle karşılık verdi.