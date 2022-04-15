RAMAZAN İMSAKİYE
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Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bordo-mavililer, Karagümrük'ü yenmesi, ikinci Fenerbahçe'nin yarın Göztepe karşısında, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da pazar günü G.Antep maçında puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler.

15.04.2022 11:17 - Son Güncelleme: 15.04.2022 11:17
Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Karagümrük'ü yenmesi, ikinci Fenerbahçe'nin yarın Göztepe karşısında, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da pazar günü G.Antep maçında puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz devi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

İKİ OYUNCU SINIRDA
Fatih, Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Denswil, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.

Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

MELER İLE 21 MAÇTA 10 GALİBİYET
Bugün oynanacak Trabzonspor- Vavacars Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Fırtına adım adım şampiyonluğa! İşte Trabzonspor - Karagümrük maçı muhtemel 11’leri

Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı; 5 kez de kaybetti. En son 4-0 kazanılan Alanyaspor maçını yönetmişti.

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