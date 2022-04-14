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Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Josef de Souza bir kez daha gönülleri fethetti. Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızı Josef ve eşinin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlarımıza Ramazan kolisi dağıttığı ve ekonomik anlamda yardımda bulunduğu belirtildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
14.04.2022 16:43 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:43
Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Beşiktaş'a imza attığı günden beri taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız oyuncu Mübarek Ramazan Ayı'ndaki davranışıyla gönülleri bir kez daha fethetti.

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Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızı Josef ve eşinin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlarımıza Ramazan kolisi dağıttığı ve ekonomik anlamda yardımda bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Josef de Souza eşi ile birlikte, mahalle muhtarıyla sürekli işbirliği halinde… 5-6 kişilik bir ekip vasıtasıyla, Kasımpaşa yakınında bulunan bölgede dar gelirlilere Ramazan kolisi dağıtıyor…

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Kara Kartal'ın Brezilyalı yıldızı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En az 5 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

33 yaşındaki yıldız futbolcu 2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu bu sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 4 de gole imza attı.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'in bir başka dev ekibi Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-Lacivertliler Sambacı yıldızın satışından 12 milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi
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