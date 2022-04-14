Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Josef de Souza bir kez daha gönülleri fethetti. Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızı Josef ve eşinin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlarımıza Ramazan kolisi dağıttığı ve ekonomik anlamda yardımda bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş'a imza attığı günden beri taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız oyuncu Mübarek Ramazan Ayı'ndaki davranışıyla gönülleri bir kez daha fethetti.
Siyah-Beyazlılar'ın Sambacı yıldızı Josef ve eşinin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlarımıza Ramazan kolisi dağıttığı ve ekonomik anlamda yardımda bulunduğu belirtildi.
Josef de Souza eşi ile birlikte, mahalle muhtarıyla sürekli işbirliği halinde… 5-6 kişilik bir ekip vasıtasıyla, Kasımpaşa yakınında bulunan bölgede dar gelirlilere Ramazan kolisi dağıtıyor…
33 yaşındaki yıldız futbolcu 2020 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu bu sezon 36 karşılaşmada forma giyerken 4 de gole imza attı.
Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'in bir başka dev ekibi Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-Lacivertliler Sambacı yıldızın satışından 12 milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı.