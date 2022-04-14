Beşiktaş’ın yıldız ismi Josef de Souza gönülleri fethetti! Dar gelirli vatandaşa Ramazan kolisi

Kara Kartal'ın Brezilyalı yıldızı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En az 5 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek" ifadelerini kullanmıştı.