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Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Önümüzdeki sezona şampiyon parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, takviye yapılacak mevkileri de belirliyor. Sol beke transfer isteyen Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Boca Juniors'un 28 yaşındaki Kolombiyalı sol beki Frank Fabra ve Liverpool'un 26 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alberto Moreno için çalışmalar başlatıldı.

08.03.2019 17:20 - Son Güncelleme: 08.03.2019 17:21
Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Fenerbahçe gelecek sezonki transfer çalışmalarına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken sol beke takviye planı listenin ilk sırasına çekildi.

Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'a iyi bir alternatif arayışı içerisinde olduğu öğrenilirken iki adayın durumunun yakından takip edildiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın Boca Juniors'un 28 yaşındaki Kolombiyalı sol beki Frank Fabra'yı düşündüğü bildirilirken Liverpool'un 26 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alberto Moreno'nun da gündemde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Fabra'nın bu ay içerisinde antrenmanlara başlayacağı bildirilirken oyuncunun sözleşmesinin Haziran'da bitecek olması transferi için en büyük sebeplerden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de sola iki aday! Frank Fabra ve Alberto Moreno gündemde

Moreno'nun da Fabra gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek

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