Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog 08.03.2019 18:01

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile yaşadığı diyalog nedeniyle hakkında rapor tutulan ve PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'la ilgili TFF de harekete geçti. Aydınus'un maç esnasında yardımcısına küfür ettiği iddia ediliyor. Fırat Aydınus'un küfürlerine maruz kalan Yusuf Bozdoğan ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...