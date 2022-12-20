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Arjantin Dünya Kupası'nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Lionel Messi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda 7 maçta 7 gole imza attı. .. Adını Ballon d'or, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanan 5 oyuncunun arasına yazdırdı...

20.12.2022 07:00 - Son Güncelleme: 20.12.2022 07:00
Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Kariyerinde sadece Dünya Kupası sevinci yaşayamayan Messi, o hasretine de son verdi.

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Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Barcelona'da 10 lig, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 4 Şampiyonlar Ligi, 3'er Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Paris Saint-Germain'de 1'er lig ve Fransa Süper Kupa, Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika zaferleri...

Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Fransa'ya karşı forma giyen ve final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti.

Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti. Messi, aynı zamanda 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana verilen Altın Top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırken Lionel Messi yine rekorları alt üst etti

Dünya Kupası kariyerinde 13 gol atan ve 8 asist yapan Messi 21 gol katkısıyla tarihin en iyisi oldu.

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