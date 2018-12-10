Fikret Ormandan Ali Koça flaş teklif!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, uzun süredir Tolgay Arslan'ı isteyen Fenerbahçe'ye flaş bir teklif sundu. Beşiktaş formasını en son Avrupa Ligi'nde Genk'e karşı 25 Ekim'de giyen Tolgay Arslan için karar verildi. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili tavrını belirledi. Gözden çıkarılan yıldız orta saha ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kartal, bu oyuncudan para kazanmayı hedefliyor. Orman'ın, Tolgay'ı isteyen ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de yanıtının net olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerden Tolgay'a karşılık Ozan Tufan'ı isteyen Orman'ın, 2 milyon euro da para talep ettiği iddia edildi. Futbol Federasyonu'na gönderdiği ihtarnameyi çekmeyen Tolgay'ın teknik direktör Güneş tarafından da kadroda istenmediği kaydedildi. Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda ise ısrarcı olduğu öğrenildi.