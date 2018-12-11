Avrupa'da kritik randevu! İşte Galatasaray'ın Porto 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Avrupa'da hayati öneme sahip Porto maçının 11'ini belirledi.

11 Aralık 2018 Salı, 08:27:59 Güncelleme: 08:28:53
Avrupada kritik randevu! İşte Galatasarayın Porto 11i

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray Avrupa'ya dönüyor.

Avrupada kritik randevu! İşte Galatasarayın Porto 11i

Şampiyonlar Ligi'nde D grubunun son maçında evinde Porto'yu ağırlayacak olan temsilcimiz kazanarak, hem kötü günleri geride bırakmak hem de yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek niyetinde.

Avrupada kritik randevu! İşte Galatasarayın Porto 11i

Olumsuz bir durumda, Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz.

Avrupada kritik randevu! İşte Galatasarayın Porto 11i

Süper Lig'de son 7 haftada 7 puan alabilen ve Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 resmi maçı da kazanamayan Galatasaray'da, ligde oynayamayan cezalı futbolcular bu maçta forma giyebilecek.

Avrupada kritik randevu! İşte Galatasarayın Porto 11i

Teknik direktör Fatih Terim de bu doğrultuda Porto 11'ini netleştirdi.

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