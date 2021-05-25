Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu
Erol Bulut ile başladığı sezonu Emre Belözoğlu ile 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başlıyor. Başkan Ali Koç'un üst üste yaşadığı başarısızlıkların ardından ağır bir şekilde eleştirilmesi ile beraber takımda her şey sıfırdan inşaa edilecek. Öncelikle takımın maaş yükü azaltılacak ve kadroda hafifleme yaşanacak. Gustavo, Jose Sosa, Harun Tekin ve Berke gibi isimlerle yollar ayrılacak. İşte detaylar...
25.05.2021 07:15
- Son Güncelleme: 25.05.2021 07:15