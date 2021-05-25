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Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

Erol Bulut ile başladığı sezonu Emre Belözoğlu ile 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başlıyor. Başkan Ali Koç'un üst üste yaşadığı başarısızlıkların ardından ağır bir şekilde eleştirilmesi ile beraber takımda her şey sıfırdan inşaa edilecek. Öncelikle takımın maaş yükü azaltılacak ve kadroda hafifleme yaşanacak. Gustavo, Jose Sosa, Harun Tekin ve Berke gibi isimlerle yollar ayrılacak. İşte detaylar...

25.05.2021 07:15 - Son Güncelleme: 25.05.2021 07:15
Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalmaya başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

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Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması durumunda bu isteğinde ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

CELTA VİGO İLE TEMASA GEÇİLDİ
Gustavo'nun bu flaş talebinin ardından Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

Sarı-Lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.

Gustavo, Jose Sosa, Berke... Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu

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