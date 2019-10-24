GaleriSpor

FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu. A Milliler, FIFA sıralamasında 4 basamak birden yükseldi: Peki 4 basamak birden yükselen Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? işte FIFA dünya sıralaması ve Türkiye'nin yeri.

24.10.2019 13:18 - Son Güncelleme: 24.10.2019 13:18
FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, listede yükselişe geçti.

FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

Ay-yıldızlıların Kasım ayında karşılaşacağı İzlanda 1 basamak çıkarak 1460 puanla 40. sırada yer alırken, diğer rakibi Andorra da 3 basamak yükseliş gösterdi ve 1080 puanla 136. sıraya tırmandı.

FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

İşte sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve Türkiye'nin yeri:

FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi

1) Belçika - 1755

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Braga maçı muhtemel 11'leri...
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Braga maçı muhtemel 11'leri...