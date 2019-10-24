FIFA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sıraya yükseldi
FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu. A Milliler, FIFA sıralamasında 4 basamak birden yükseldi: Peki 4 basamak birden yükselen Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? işte FIFA dünya sıralaması ve Türkiye'nin yeri.
24.10.2019 13:18
- Son Güncelleme: 24.10.2019 13:18
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