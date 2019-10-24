Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Braga maçı muhtemel 11'leri...

Bu isimlerden sadece Ruiz'in az da olsa bugünkü karşılaşmada forma giyme şansı bulunurken; diğer oyuncular ise maç kadrosunda olmayacak. Hafta sonunda oynanan A.Gücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan ise takımla birlikte çalışıyor ancak onun için de son karar maç saatinde verilecek.