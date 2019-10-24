Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş - Braga maçı muhtemel 11'leri...
Lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtan da puansız ayrıldı. Portekiz ekibi Braga'yı sahasında konuk edecek siyah-beyazlılarda sakatlar can sıkarken, teknik direktör Abdullah Avcı sahadan galibiyetle ayrılarak üst tura çıkma umudunu korumak istiyor. İşte Beşiktaş - Braga maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların yanı sıra bir de yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Braga'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda geride kalan 2 maçta önce Bratislava'ya deplasmanda 4-2, sonra da Wolverhampton'a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası'nda siftah yapmak istiyor. Grupta puanı olmayan siyahbeyazlılar, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak istiyor. Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmenin peşinde.
Bu isimlerden sadece Ruiz'in az da olsa bugünkü karşılaşmada forma giyme şansı bulunurken; diğer oyuncular ise maç kadrosunda olmayacak. Hafta sonunda oynanan A.Gücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan ise takımla birlikte çalışıyor ancak onun için de son karar maç saatinde verilecek.
TARAFTAR KENETLENDi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi. Çebi'nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Fikret Orman yönetimini protesto eden tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vereceği bir karşılaşma olması bekleniyor.
3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002- 2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.