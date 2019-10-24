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Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.maçında Real Madrid'i ağırladı... Sahadan, Galatasaray 1-0 yenik ayrıldı. Ancak maça mağlubiyetten çok Belhanda'nın taraftar ile girdiği diyalog damgasını vurdu. Faslı yıldız daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada özür dilemişti. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen Belhanda için oyuncunun menajeri gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...

24.10.2019 16:16 - Son Güncelleme: 24.10.2019 16:18
Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

Galatasaray'da sıcak saatler... Son günlerin en çok konuşulan ismi Younes Belhanda transferinde resmi açıklama geldi.

Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

İşte sürece dair bilgiler ve Belhanda'nın menajerinden gelen son dakika açıklaması...

Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

Real Madrid'in geçiş oyununu iyi yaptığını, gollerin de çoğunu buradan bulduğunu söylemesine rağmen Belhanda ve Seri'nin oyun içindeki performansı Galatasaray'ın yenilmesinde önemli bir payda sahibiydi...

Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

İkinci yarının son bölümüne doğru Terim, Belhanda'yı oyundan alarak maça dinamizm katacağını düşündüğü Ömer Bayram'ı oyuna almıştı.

Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

Faslı oyuncu ise bu karar sonrası kenara doğru gelirken ıslıklara maruz kalmış ve bunu yanıtsız bırakmayarak sarı kırmızılı taraftarlara küfürle karşılık vermişti.

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