Belhanda, Ocak'ta yolcu mu? Menajeri açıkladı... Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.maçında Real Madrid'i ağırladı... Sahadan, Galatasaray 1-0 yenik ayrıldı. Ancak maça mağlubiyetten çok Belhanda'nın taraftar ile girdiği diyalog damgasını vurdu. Faslı yıldız daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada özür dilemişti. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen Belhanda için oyuncunun menajeri gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklamasında bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...

24.10.2019 16:16 - Son Güncelleme: 24.10.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





