Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam! Yönetim resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belli oldu. Dortmund ve Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro teklif etti. Ancak yönetim teklifi geri çevirerek Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini açıkladı.