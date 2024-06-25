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Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam! Yönetim resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belli oldu. Dortmund ve Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro teklif etti. Ancak yönetim teklifi geri çevirerek Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 10:43 Güncelleme 25 Haziran 2024, 10:43
Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam! Yönetim resmen açıkladı 1

Fenerbahçe milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini belirledi.

Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam! Yönetim resmen açıkladı 2

Fenerbahçe'de yıldızı iyice parlayan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Ferdi Kadıoğlu için rekor rakam! Yönetim resmen açıkladı 3

FERDİ KADIOĞLU İÇİN İKİ TEKLİF

Sarı-Lacivertliler'in astronomik teklif almadığı sürece satmayı düşünmediği milli futbolcu için iki kulüpten teklif geldi.

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