Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

Henüz her ikisi için de kesinleşen bir transfer yok. Ancak Fenerbahçe taraftarının gönlü ikisinin de takımlarına kazandırılmasından yan. Gökhan Gönül ve Caner Erkin aynı zamanda 4 büyüklerde forma giye futbolcular kervanındalar. Tabi sadece onlar değil.