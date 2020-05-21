Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular
Caner Erkin ve Gökhan Gönül, eski takımları Fenerbahçe'ye dönerlerse bu ortalığı kızıştıracak ancak Türk futbolu için bir ilk olmayacak. Türk futbolunun değerli iki ismi Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in adı şu sıralara sık sık eski takımları Fenerbahçe'yle anılıyor. Beşiktaş forması giyen iki yıldızın kariyerlerinin geleceği hakkında ne karar verecekleri merakla beklenirken, onların bu durumları akıllara dört büyüklerde forma giyen yıldızları getiriyor. Ezeli rakipler arasında olan her transferde olduğu gibi 4 büyüklerde forma giyen futbolcuları sizler için derledik. İşte çok şaşıracağınız, hatıraları gün yüzüne çıkaracak o liste.
21.05.2020 17:08
- Son Güncelleme: 21.05.2020 17:08
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