RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

Caner Erkin ve Gökhan Gönül, eski takımları Fenerbahçe'ye dönerlerse bu ortalığı kızıştıracak ancak Türk futbolu için bir ilk olmayacak. Türk futbolunun değerli iki ismi Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in adı şu sıralara sık sık eski takımları Fenerbahçe'yle anılıyor. Beşiktaş forması giyen iki yıldızın kariyerlerinin geleceği hakkında ne karar verecekleri merakla beklenirken, onların bu durumları akıllara dört büyüklerde forma giyen yıldızları getiriyor. Ezeli rakipler arasında olan her transferde olduğu gibi 4 büyüklerde forma giyen futbolcuları sizler için derledik. İşte çok şaşıracağınız, hatıraları gün yüzüne çıkaracak o liste.

21.05.2020 17:08 - Son Güncelleme: 21.05.2020 17:08
Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

Caner Erkin ve Gökhan Gönül. Onlar yolu Fenerbahçe'de kesişen devamında yine Beşiktaş'a birleşen Türk futbolunun iki özel ismi. Şu sıralar eski takımları Fenerbahçe ile sık sık adları anılıyor iki yıldız ismin.

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Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

Henüz her ikisi için de kesinleşen bir transfer yok. Ancak Fenerbahçe taraftarının gönlü ikisinin de takımlarına kazandırılmasından yan. Gökhan Gönül ve Caner Erkin aynı zamanda 4 büyüklerde forma giye futbolcular kervanındalar. Tabi sadece onlar değil.

Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

4 BÜYÜKLERDE FORMA GİYEN FUTBOLCULAR

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular
Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin bir ilk değil! 4 büyüklerde forma giyen futbolcular

TOLGAY ARSLAN

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