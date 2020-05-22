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Süper Lig hakemleri için flaş karar! Koronavirüs nedeniyle...

Çin'den başlayarak kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle her ülke liglerle ilgili kendi kararlarını bir bir duyururken merak edilen bir sorunun da yanıtı ortaya çıktı. Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor. Takım hazırlıklarını sürdürürken bir yanda da Merkez Hakem Kurulu'da çalışmalarını hızlandırdı. İşte bu kapsamda hakemler adına flaş bir karar alındı. Detaylar haberimizde...

22.05.2020 09:46 - Son Güncelleme: 22.05.2020 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





