Süper Lig hakemleri için flaş karar! Koronavirüs nedeniyle...
Çin'den başlayarak kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle her ülke liglerle ilgili kendi kararlarını bir bir duyururken merak edilen bir sorunun da yanıtı ortaya çıktı. Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor. Takım hazırlıklarını sürdürürken bir yanda da Merkez Hakem Kurulu'da çalışmalarını hızlandırdı. İşte bu kapsamda hakemler adına flaş bir karar alındı. Detaylar haberimizde...
22.05.2020 09:46
- Son Güncelleme: 22.05.2020 09:46
TFF ile Kulüpler Birliği'nin önceki gün gerçekleştirdiği zirvede sezonun geri kalan kısmının 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili tam mutabakat sağlanırken, dün de hakemlerin durumu belli oldu.
ÖNEMLİ KARAR
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun 'Futbola Dönüş Protokolü'nü açıklamasının ardından Merkez Hakem Kurulu da hakemlerin yeşil sahalara dönüşüyle ilgili önemli bir karara imza attı.
5 HAZİRAN SONRASI İPTAL
Buna göre 43 Üst Klasman Hakemi ve VAR hakemleri liglerin başlayacağı 12 Haziran'dan 1 hafta önce yani 5 Haziran'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa alınacaklar.
5 HAZİRAN SONRASI İPTAL
Buna göre 43 Üst Klasman Hakemi ve VAR hakemleri liglerin başlayacağı 12 Haziran'dan 1 hafta önce yani 5 Haziran'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa alınacaklar.
5 HAZİRAN SONRASI İPTAL
Buna göre 43 Üst Klasman Hakemi ve VAR hakemleri liglerin başlayacağı 12 Haziran'dan 1 hafta önce yani 5 Haziran'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa alınacaklar.