Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?
Galatasaray'ın yeni efsanesi olarak görülen Cem Sultan, yerli Messi olarak adlandırılan Muhammed Demirci, Fenerbahçe'nin büyük beklenti içinde olduğu Recep Niyaz... Hepsinin ismine aşinayız, çünkü sporseverler bir dönem onlardan çok şey bekledi. Hepsi Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirildi. Ancak gelin görün ki Türk futbolunun geleceği olmalarını bırakın, ortalardan kayboldular. İşte onlardan biri daha. Tarihler 2009-2010 sezonunu gösterdiğinde A2 takımı teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın gözde oyuncularından biri olan, adı dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Neymar ile aynı listede geçen Orhan Güller şimdilerde neler yapıyor dersiniz?
13.05.2020 17:41
- Son Güncelleme: 13.05.2020 17:42
2009-2010 sezonunun başında Beşiktaş A2 Takımı'nın başında olan Sergen Yalçın'ın kadrosunda Necip Uysal, Oğuz Ceylan, Ali Kuçik, Cumali Bişi, Can Erdem, Erkan Kaş, Orhan Gülle gibi isimler bulunuyordu. Sergen Yalçın'ın güvendiği isimler arasında yer alan Orhan Güller hem Türkiye'de hem de Avrupa'da performansıyla dikkat çekiyordu.
NEYMAR'A DA KAFA TUTTU TUTUMASINA AMA...
Orhan Gülle, 2012 yılında 'Dünya'nın en iyi genç futbolcuları' listesinde 10. sırada kendisine yer buldu. Şu sıralar PSG'de forma giyen Neymar'ın başı çektiği listede Orhan'ın ; Christian Eriksen, David Alaba, Mario Götze ve Iker Muniain gibi isimlerle yarıştığını da belirtmekte fayda var.
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