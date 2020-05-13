RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

Galatasaray'ın yeni efsanesi olarak görülen Cem Sultan, yerli Messi olarak adlandırılan Muhammed Demirci, Fenerbahçe'nin büyük beklenti içinde olduğu Recep Niyaz... Hepsinin ismine aşinayız, çünkü sporseverler bir dönem onlardan çok şey bekledi. Hepsi Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirildi. Ancak gelin görün ki Türk futbolunun geleceği olmalarını bırakın, ortalardan kayboldular. İşte onlardan biri daha. Tarihler 2009-2010 sezonunu gösterdiğinde A2 takımı teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın gözde oyuncularından biri olan, adı dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Neymar ile aynı listede geçen Orhan Güller şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

13.05.2020 17:41 - Son Güncelleme: 13.05.2020 17:42
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

2012 yılında yapılan, o dönemin en iyi genç oyuncularının derlendiği listede Neymar'la birlikte yer alan Orhan Gülle şimdi nerede, ne yapıyor? Şu an 28 yaşında olan futbolcunun kariyeri hiç beklediği gibi gelişmedi, ivmesi hep aşağı indi. O Türk futbolunun kaybolanlarından...

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

2009-2010 sezonunun başında Beşiktaş A2 Takımı'nın başında olan Sergen Yalçın'ın kadrosunda Necip Uysal, Oğuz Ceylan, Ali Kuçik, Cumali Bişi, Can Erdem, Erkan Kaş, Orhan Gülle gibi isimler bulunuyordu. Sergen Yalçın'ın güvendiği isimler arasında yer alan Orhan Güller hem Türkiye'de hem de Avrupa'da performansıyla dikkat çekiyordu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

O dönem fırtınalar estiren Siyah Beyazlı ekipte, en dikkat çeken isimlerin başında olan Orhan Gülle'nin Türk futboluna damga vurması günümüzün Merih Demiral'ı, Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'sü olması bekleniyordu. Gelin görün ki işler beklenen gibi gitmedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

KARİYER ÇİZGİSİ AŞAĞI SEYRETTİ

Gülle'yi Premier Lig ekipleri transfer etmek istese de transfer gerçekleşedi. Beşiktaşlı yöneticilerin profesyonel sözleşme imzalamakta geç kaldığı Orhan Gülle'nin yeni durağı Tolunay Kafkas yönetimindeki Gaziantepspor olmuştu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

NEYMAR'A DA KAFA TUTTU TUTUMASINA AMA...

Orhan Gülle, 2012 yılında 'Dünya'nın en iyi genç futbolcuları' listesinde 10. sırada kendisine yer buldu. Şu sıralar PSG'de forma giyen Neymar'ın başı çektiği listede Orhan'ın ; Christian Eriksen, David Alaba, Mario Götze ve Iker Muniain gibi isimlerle yarıştığını da belirtmekte fayda var.

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