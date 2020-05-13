Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göz bebeğiydi, adı Neymar'la aynı listeydi! Orhan Gülle şimdilerde ne yapıyor?

2012 yılında yapılan, o dönemin en iyi genç oyuncularının derlendiği listede Neymar'la birlikte yer alan Orhan Gülle şimdi nerede, ne yapıyor? Şu an 28 yaşında olan futbolcunun kariyeri hiç beklediği gibi gelişmedi, ivmesi hep aşağı indi. O Türk futbolunun kaybolanlarından...