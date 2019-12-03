Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, zirve mücadelesini sürdürdü. Ancak maça Beşiktaş'ın 30. dakikada attığı gol damgasını vurdu. Gökhan Gönül'ün golünden önce topun oyun alanını terk ettiğine dair Kayserisporlu birçok futbolcu itirazlarda bulundu. Maçın ardından da bu pozisyon sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu.

03.12.2019 09:39 - Son Güncelleme: 03.12.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





