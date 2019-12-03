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Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, zirve mücadelesini sürdürdü. Ancak maça Beşiktaş'ın 30. dakikada attığı gol damgasını vurdu. Gökhan Gönül'ün golünden önce topun oyun alanını terk ettiğine dair Kayserisporlu birçok futbolcu itirazlarda bulundu. Maçın ardından da bu pozisyon sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu.

03.12.2019 09:39 - Son Güncelleme: 03.12.2019 09:39
Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 13. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Beşiktaş'ın Kayserispor'a attığı ikinci golün ardından oyun alanını terk edip, etmediğine dair tartışma yaşandı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

30. dakikada Caner Erkin, sol çizgiye inerek ortasını yaptı ve Gökhan Gönül gelişine vurarak golü attı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Caner Erkin'in topu oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediğine dair Kayserispor kalecisi Silviu Lung bir itirazda bulundu.

Beşiktaş - Kayserispor maçında büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Maçın hakemi Ümit Öztürk, Kayserisporlu oyuncuların santra yapmamasını istedi ve VAR'dan gol için onay bekledi.

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