Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Son yıllarda istediği başarıları bir türlü elde edemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Takımda 5 farklı bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, yeni hocanın belli olmasıyla beraber taarruza başlayacak. Listede Roland Sallai, Eren Elmalı, Mert Müldür, İrfan Can Eğribayat, Artem Dovbyk, Mohamed Elneny, Vedat Muriqi gibi isimler var. İşte detaylar...
31.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 31.03.2022 10:11
Şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.
YOLCULAR DA BELLİ
Transferde izlenecek stratejinin ana hatları da belli oldu... Kale, bek, kanat, orta saha ve forvete en az 5 takviye yapılması bekleniyor.