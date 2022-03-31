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Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Son yıllarda istediği başarıları bir türlü elde edemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Takımda 5 farklı bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, yeni hocanın belli olmasıyla beraber taarruza başlayacak. Listede Roland Sallai, Eren Elmalı, Mert Müldür, İrfan Can Eğribayat, Artem Dovbyk, Mohamed Elneny, Vedat Muriqi gibi isimler var. İşte detaylar...

31.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 31.03.2022 10:11
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

Şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan Koç, Alman hocanın son kararını vermesini bekliyor. Beklentiler olumlu... Olumsuz yanıtta B planı da hazır. Jorge Jesus'a teklif götürülecek. Niko Kovac ise sürprizde yer alıyor.

Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

YOLCULAR DA BELLİ
Transferde izlenecek stratejinin ana hatları da belli oldu... Kale, bek, kanat, orta saha ve forvete en az 5 takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

Liste oluşturulurken, ön temaslara çoktan başlandığı konuşuluyor. Resmi olarak düğmeye yeni hocanın belli olmasının ardından basılacak...

Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Transfer listesi belli oldu! 7 isim birden...

Fotomaç'ın haberine göre öte yandan birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Sosa, Berke, Nazım ve Gustavo bunların başında yer alıyor. Ozan da yolcu. Tisserand, Berisha, Novak, Rossi'nin durumlarını ise yeni hoca belirleyecek.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...

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