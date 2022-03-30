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Haberler Spor Barcelona Real Madrid'i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı! Nou Camp'ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

Barcelona Real Madrid'i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı! Nou Camp'ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı. Bu arada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Barcelona, seyirci rekoru kırdığı kendi sahasındaki maçı da 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

AJANSLAR
30.03.2022 23:02 - Son Güncelleme: 30.03.2022 23:13
Barcelona Real Madrid’i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktı! Nou Camp’ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı.

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Barcelona Real Madrid’i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktı! Nou Camp’ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91 bin 553 seyirci izledi.

Barcelona Real Madrid’i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktı! Nou Camp’ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

Bu seyirci sayısı, kadın futbolunda şimdiye kadar bir stadyumda en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti.

Barcelona Real Madrid’i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktı! Nou Camp’ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

Kadınlar maçında kırılan bu rekor ayrıca, İspanya'da bu sezon La Liga'da Nou Camp'ta oynanan ve 86 bin 466 kişinin izlediği erkekler El Clasico maçından daha fazla seyircinin izlemesiyle de dikkati çekti.

Barcelona Real Madrid’i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktı! Nou Camp’ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi

Bundan önce kadınlar futbolunda en fazla seyircili maç rekoru, 90 bin 195 ile Los Angeles'ın Rose Bowl Stadı'nda ABD ile Çin arasında oynanan 1999 Kadınlar Dünya Kupası finali olarak kayıtlara geçmişti.

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