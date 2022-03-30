Barcelona Real Madrid'i 5-2 yendi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı! Nou Camp'ta seyirci rekoru kırıldı: 91 bin 553 kişi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı. Bu arada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Barcelona, seyirci rekoru kırdığı kendi sahasındaki maçı da 5-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
30.03.2022 23:02 - Son Güncelleme: 30.03.2022 23:13
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında, Nou Camp Stadı'nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı.
El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91 bin 553 seyirci izledi.
Kadınlar maçında kırılan bu rekor ayrıca, İspanya'da bu sezon La Liga'da Nou Camp'ta oynanan ve 86 bin 466 kişinin izlediği erkekler El Clasico maçından daha fazla seyircinin izlemesiyle de dikkati çekti.