Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Caner Erkin Beşiktaş taraftarına neden diz çöktü açıkladı...

"BEN TARAFTARI SEVİYORUM, ONLAR DA BENİ SEVMEYE DEVAM ETSİN"



Beşiktaş formasıyla Kadıköy'e geldiği maçlara da değinen tecrübeli oyuncu, şu cümlelere yer verdi:



Ben 3 sene üst üste geldim Kadıköy'e. Hiçbir problem olmadı, bana karşı diyalog da olmadı. Ama son sene artık tutkudan mı, sevgiden mi bilmem bana karşı çok farklı şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi ve ben de çok kırıldım. Fenerbahçe benim için sevgi bir anlamda. Benim aklımda böyle bir hareket düşüncesi yoktu. Kırıldığım için öyle bir şey yaptım. Onları belki de kırmak istedim. Ama sonunda buluştuk, taraftarı olduğum takımdayım. Benim aramda onlarla bir kırgınlık, başka bir şey olamaz. Ben onları seviyorum, onlarda beni sevmeye devam etsin.