Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Caner Erkin Beşiktaş taraftarına neden diz çöktü açıkladı...
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin, Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Transferine dair bazı detayları açıklayan Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla geldiği Kadıköy'de siyah-beyazlı taraftarların önüne gelerek diz çöktüğü anın temel nedenini basın mensuplarının sorusu üzerine yanıtladı.
Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caner Erkin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kamp sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Erkin, "Erol hocanın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bazı değişiklikler oldu. Ben kendimi yeni transfer olarak görmüyorum. Çünkü buranın her şeyini içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada her türlü hayatıma devam edip başarılı olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
Novak ile beraber olan sol bek rotasyonu hakkında görüşlerini aktaran Caner Erkin, "Erken başladım ben biraz, Novak daha geç geldi antrenmanlara. Erol hoca ile daha kim, nerede oynayacak şeklinde bir konuşmamız olmadı. Ama yavaş yavaş önümüzdeki günlerde konuşmalar olacaktır. Ben de önde oynayabilen bir futbolcuyum. Senelerdir sol bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, arkada başkası oynamış önemi yok. Önemli olan takımın kazanması" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE'DE, ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYIP BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"
Genç oyuncuların kendilerini geliştirerek daha iyi yerlere gelmeleri gerektiğine vurgu yapan başarılı futbolcu, şunları söyledi:
Gençlerin Avrupa da oynaması çok güzel. Kendi gelişimleri de çok güzel. İnşallah daha büyük takımlara gider, iyi yerlerde olurlar. Bende çok erken gittim yurt dışına. Bu açıdan baktığımızda sonuçta bende ilk önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim, sonra Türkiye'ye döndüm. Ben Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup Avrupa'da başarılı olmayı tercih ediyorum.
"BEN TARAFTARI SEVİYORUM, ONLAR DA BENİ SEVMEYE DEVAM ETSİN"
Beşiktaş formasıyla Kadıköy'e geldiği maçlara da değinen tecrübeli oyuncu, şu cümlelere yer verdi:
Ben 3 sene üst üste geldim Kadıköy'e. Hiçbir problem olmadı, bana karşı diyalog da olmadı. Ama son sene artık tutkudan mı, sevgiden mi bilmem bana karşı çok farklı şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi ve ben de çok kırıldım. Fenerbahçe benim için sevgi bir anlamda. Benim aklımda böyle bir hareket düşüncesi yoktu. Kırıldığım için öyle bir şey yaptım. Onları belki de kırmak istedim. Ama sonunda buluştuk, taraftarı olduğum takımdayım. Benim aramda onlarla bir kırgınlık, başka bir şey olamaz. Ben onları seviyorum, onlarda beni sevmeye devam etsin.
"FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSEYLE KONUŞMADIM"
Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşananlarla alakalı da Caner Erkin, "Hiç kimseyle konuşmadım Fenerbahçe dışında. İlk Fenerbahçe ile konuştuğumuzda Emre abi ve başkanımız olsun ikisi de beni çok istediklerini belirttiler. Bende bunun üstüne ne aklıma bir şey geldi ne bir şey oldu. Direk kabul ettim. Bir süreç olmadı, düşünce olmadı. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim" diye konuştu.