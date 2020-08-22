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Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Fenerbahçe ise transfer döneminin en hızlı takımı. Yaptıkları transferler oldukça ses getirse de en çok konuşulanı hiç kuşkusuz Caner Erkin transferi oldu. Caner Erkin 'Taraftarı olduğum takıma geri döndüm' açıklamasının ardından herkes hakkında araştırma yapıyor. Ortaya çıkan bu gerçek ise şaşırtıyor.

22.08.2020 17:37 - Son Güncelleme: 22.08.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





