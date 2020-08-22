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Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Fenerbahçe ise transfer döneminin en hızlı takımı. Yaptıkları transferler oldukça ses getirse de en çok konuşulanı hiç kuşkusuz Caner Erkin transferi oldu. Caner Erkin 'Taraftarı olduğum takıma geri döndüm' açıklamasının ardından herkes hakkında araştırma yapıyor. Ortaya çıkan bu gerçek ise şaşırtıyor.

22.08.2020 17:37 - Son Güncelleme: 22.08.2020 17:37
Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Şimdilerde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidişiyle çok konuşulan Caner Erkin bakın zamanında hangi takımların formasını giymiş. Tabi sadece o da değil. Pek çoğumuz bu transferleri unuttuk.

İşte çok şaşıracağınız o transferler...

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Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Umut Bulut / Toulouse

2011 yılında 3.8 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Fransa'ya transfer olan Umut, Toulouse ile çıktığı 32 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Sonrasında ise Galatasaray'a transfer olarak yurda döndü.

Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Tolga Seyhan / Shakhtar Donetsk

Lucescu, 2005 yılında Tolga'yı Trabzonspor'dan 3.75 milyon Euro'ya Ukrayna'ya götürdü. 15 Ukrayna Ligi maçında, 5 de UEFA Kupası maçında forma giyen Tolga, Galatasaray ve Trabzonspor'a kiralandı en son ise bedelsiz olarak 2008 yılında Kocaelispor'a geçti.

Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Necati Ateş / Real Sociedad

Necati, 2008 yılında bir yıllığına Galatasaray'dan Real Sociedada kiralandı. İspanya 2. Ligi'nde 35 maçta Sociedad forması giyen Necati, 1 gole imza atabildi.

Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakkındaki bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Beşiktaş'tan transferi olay yaratmıştı

Fatih Akyel / Mallorca

Fatih Akyel, 2001 yazında İspanya'nın yolunu tuttu. Galatasaray bu transferden 2.5 milyon Euro kazandı. Burada 6 ay tutunabilen Fatih sadece 5 maçta görev yaptı, sonrasında ise Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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