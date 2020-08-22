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Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve 4 Ağustos'ta başlayan transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin olası ayrılığı için golcü arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin listesinde flaş bir isim var ve tüm şartlar onun için zorlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği o isim için plan hazır: Belirlenen 5 isimden 2'sini alın, onu bize verin... İşte detaylar....

22.08.2020 14:12 - Son Güncelleme: 22.08.2020 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





