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Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve 4 Ağustos'ta başlayan transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin olası ayrılığı için golcü arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin listesinde flaş bir isim var ve tüm şartlar onun için zorlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği o isim için plan hazır: Belirlenen 5 isimden 2'sini alın, onu bize verin... İşte detaylar....

22.08.2020 14:12 - Son Güncelleme: 22.08.2020 14:12
Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun en hareketli ekibi olarak göze çarpan sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle şu ana kadar isminden en çok söz ettiren kulüp olmayı başarmış durumda.

Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Mert Hakan, Caner, Gökhan, Novak, Thiam, Sinan, İsmail, Barış derken, Sosa'yı da resemen açıklayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Alanyaspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas...

Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Gerçek mevkii forvet arkası olan, ancak her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Yunan için teknik direktör Erol Bulut ısrarcı.

Fenerbahçe transferde sınırları zorluyor! Müthiş takas teklifi: 5 kişiden 2'sini alın, onu bize verin

Erol Hoca, geçen sezon Alanyaspor'la çıktığı 43 maçta 14 gol, 7 asistle gözdesi olan Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye çok şey katacağı düşüncesinde.

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