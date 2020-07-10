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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Sinyor, İmparator, Hugo, Şifo Mehmet... Bu lakaplar sizlere birilerin hatırlatıyor elbette. Peki bu lakapların nereden geldiğini biliyor musunuz? Peki Fatih Terim'in futbolculuk dönemindeki lakabının ne olduğunu biliyor musunuz? İşte futbolcuların lakapları ve hikayeleri.

10.07.2020 16:53 - Son Güncelleme: 10.07.2020 16:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

İşte başta Fatih Terim olmak üzere spor dünyasının ünlü isimlerinin lakaplarının hikayeleri.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Franz Beckenbauer - İmparator

Bir rivayete göre Bayern Münih, hazırlık maçları için Viyana'ya gider. Orada kamp yaparken Beckenbauer eski Avusturya imparatoru I. Franz'ın büstünün yanında bir fotoğraf çektirir ve sonrasında, Stepp Graff bir makalesinde bu fotoğrafı kaleme alırken ''Futbol İmparatoru'' ifadesini kullanır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Can Bartu - Sinyor

İtalya da 6 yıl forma giydikten sonra, İtalyan futbol severlerin büyük beğenisini toplayan Can Bartu, İtalyan taraftarlardan ''Sinyor'' lakabını aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Javier Zanetti - Traktör

Guiseppe Meazza Stadyumunun çimlerinde basılmadık yer bırakmayan Zanetti, sahanın sağ kanadını maç içerisinde onlarca kez gidip gelmesiyle ve geçilmez bir defans olmasıyla ''Traktör'' lakabını almıştır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Gheorghe Hagi - Karpatların Maradonası

Sol ayağını fazlasıyla iyi kullanması, maç içerisinde olmadık karşılaşmalar da ''adeta maçı tek başına kazandı'' diyebileceğimiz Rumen yıldıza ''Karpatların Maradonası'' lakabı verilmiştir.

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