Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lakabı 'İmparator' değilmiş! Meğer...

Franz Beckenbauer - İmparator

Bir rivayete göre Bayern Münih, hazırlık maçları için Viyana'ya gider. Orada kamp yaparken Beckenbauer eski Avusturya imparatoru I. Franz'ın büstünün yanında bir fotoğraf çektirir ve sonrasında, Stepp Graff bir makalesinde bu fotoğrafı kaleme alırken ''Futbol İmparatoru'' ifadesini kullanır.

