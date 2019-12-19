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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip gaza bastı. 3 yıldızla temasa geçen Fenerbahçe'de bu isimleir kadroya katmak için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar...

19.12.2019 12:14 - Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14
Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından transfer harekatı da hız kazandı...

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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