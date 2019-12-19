Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 yıldız geliyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip gaza bastı. 3 yıldızla temasa geçen Fenerbahçe'de bu isimleir kadroya katmak için seferberlik ilan edildi. İşte detaylar...
19.12.2019 12:14
- Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bu sonucun ardından transfer harekatı da hız kazandı...
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.