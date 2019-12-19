A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

Aralık ayı dünya sıralaması FIFA'nın internet sitesinden açıklandı. Klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadığı görüldü. EURO 2020 bileti alan A Milli Futbol Takımı'nın 2019 yılını tamamladığı sıra da belli oldu. Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Cevabı haberimizde.

19.12.2019 14:04 - Son Güncelleme: 19.12.2019 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





