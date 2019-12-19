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A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

Aralık ayı dünya sıralaması FIFA'nın internet sitesinden açıklandı. Klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadığı görüldü. EURO 2020 bileti alan A Milli Futbol Takımı'nın 2019 yılını tamamladığı sıra da belli oldu. Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Cevabı haberimizde.

19.12.2019 14:04 - Son Güncelleme: 19.12.2019 14:10
A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

FIFA aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı, A Milli Takım'ın 2019 yılını bitirdiği sıra belli oldu. Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve A Milli Takım'ın yer aldığı sıra şöyle:


A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

1. Belçika

A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

2. Fransa

A Milli Futbol Takımı 2019 yılını kaçıncı sırada tamamladı? FIFA açıkladı!

3. Brezilya

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