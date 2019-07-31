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Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynadığı en ciddi sınav olan Bayern Münih maçında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'ye bir darbe de transferden geldi. Ersun Yanal'ın listesinde olduğu iddia edilen isimlerden sarı-lacivertli takıma olumsuz haberler geldi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

31.07.2019 12:04 - Son Güncelleme: 31.07.2019 12:06
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Audi Cup'ta Bayern Münih karşısında alınan ağır yenilginin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilere transferde tam 4 kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

Kadrosuna iki stoper, bir 6 numara ve golcü katmak isteyen Fenerbahçe, listedeki yıldızlardan bir bir gelen 'ret' cevabıyla sarsıldı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

İşte Fenerbahçe ile ilgili transferde yaşanan son dakika gelişmeleri;

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

Transferi için yaklaşık 1 aydır yoğun çaba sarfettiği gibi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'da ağırlayan Ali Koç'a Kolarov'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

SPİNAZZOLA VE KOLAROV FORMA REKABETİ YAŞAYACAK
Akşam'ın haberine göre; Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünüyordu.

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