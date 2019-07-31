Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Kötü haber geldi

Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynadığı en ciddi sınav olan Bayern Münih maçında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'ye bir darbe de transferden geldi. Ersun Yanal'ın listesinde olduğu iddia edilen isimlerden sarı-lacivertli takıma olumsuz haberler geldi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

31.07.2019 12:04 - Son Güncelleme: 31.07.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





