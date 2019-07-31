Diagne her şeyini topladı, bu görüntüler olay yarattı! Galatasaray'a dev gelir... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da beklenen transfer haberinin gelmesine az kaldı... Geride bıraktığımız sezon arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, Senagalli'yi elden çıkarıyor. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Mbaye Diagne İstanbul'daki evini topladı. Sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar iddiaları destekler nitelikte. Peki Diagne'nin yeni adresi neresi olacak? İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...
31.07.2019 11:23
- Son Güncelleme: 31.07.2019 11:23
Galatasaray sezon arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ancak tamamen bir hayal kırıklığı olan Diagne'nin takımdan ayrılacağı iddiaları günlerde manşetleri süslüyordu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde Diagne'nin kıymetini bulmadan satmayacaklarını vurgulamıştı. Albayrak, Diagne ile ilgili sözlerinin devamında şunları söylemişti:
'İlla ki satacağız' diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil."
"Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Hoca gitmesine izin verirse biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz"
SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI
Ha gitti ha gidecek derken bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu fotoğrafları olay yarattı.