Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda lider Sivasspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe, Muriç'in yanına bir partner arıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara devam eden yönetim dünya yıldızı bir ismin peşinde. İşte detaylar...

11.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





