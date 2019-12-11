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Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda lider Sivasspor'un konuğu olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe, Muriç'in yanına bir partner arıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara devam eden yönetim dünya yıldızı bir ismin peşinde. İşte detaylar...

11.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 11.12.2019 10:10
Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Muriç'in partneri bulundu | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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