Fenerbahçe'ye stoper transferinde Alman rakip!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına katılan Fenerbahçe, transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlere başlayan sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği defans oyuncusu için Almanya'dan bir ekip de devreye girdi. İşte detaylar...
14.01.2021 09:21
- Son Güncelleme: 14.01.2021 09:21
Süper Lig'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle, zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe transfere de hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertli takımın gündeminin büyük bir bölümünü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oluştursa da kulüp, başka mevkilere de takviye yapmaya hazırlanıyor.
Güçlendirilmek istenen mevkilerden olan savunma hattı için adı geçen isimlerden biri de Apollon Limassol forması giyen Macar futbolcu Attila Szalai...
İtalyan gazeteci Nico Schira, oyuncu ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte detaylar...
Ünlü gazeteci Schira, Fenerbahçe'nin Attila Szalai ile ciddi olarak ilgilendiğini ifade ederek kulübü Limassol ile görüşmelere başladığını duyurdu.