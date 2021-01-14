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Fenerbahçe'ye stoper transferinde Alman rakip!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına katılan Fenerbahçe, transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlere başlayan sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği defans oyuncusu için Almanya'dan bir ekip de devreye girdi. İşte detaylar...

14.01.2021 09:21 - Son Güncelleme: 14.01.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





