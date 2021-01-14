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Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine ortak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gideceği ve son dönemde yedek kalan bazı futbolcuları 11'e süreceği öğrenildi. Forvette uzun bir aradan sonra Samatta'ya şans vermeyi planlayan Bulut, yıldız ismi lige hazırlayacak. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

14.01.2021 11:40 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:40
Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı ATV naklen ekranlara getirecek.

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Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Kanarya kupada bu sezon 4. turda Sivas Belediyespor'u (4-0), 5. turda Karacabey Belediyespor'u (1-0) elerken, Kasımpaşa ise Anagold 24Erzincan (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

İŞTE FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ...

Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

FENERBAHÇE

Altay

Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Nazım Sangare

Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Lemos

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