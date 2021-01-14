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Erol Bulut'tan ZTK'da farklı kadro! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine ortak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut'un kadroda değişikliğe gideceği ve son dönemde yedek kalan bazı futbolcuları 11'e süreceği öğrenildi. Forvette uzun bir aradan sonra Samatta'ya şans vermeyi planlayan Bulut, yıldız ismi lige hazırlayacak. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri...

14.01.2021 11:40 - Son Güncelleme: 14.01.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





