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Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, stoper arayışlarına devam ediyor. Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Emre Belözoğlu transfer operasyonunu yönetirken, teknik adam Erol Bulut'un listesi de ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve listedeki 3 yıldız...

13.01.2021 16:29 - Son Güncelleme: 13.01.2021 16:29
Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

Süper Lig'de son olarak aldığı BB Erzurumspor galibiyetiyle birlikte zirveye ortak olan Fenerbahçe'de, transfer harekatı sürüyor.

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Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren takım olan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de bu unvanını korumak istiyor.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

2 sezondur taraftarın beklentilerini karşılayamayan Kanarya, bu sezon mutlak şampiyon olarak 4. yıldızı takmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli takım, bu doğrultuda Mesut Özil ile her konuda anlaşmış ve Avrupa'da de ses getirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

32 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlayan F.Bahçe, sözleşme sürecinde ise yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek.

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