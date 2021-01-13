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Fenerbahçe'de stoper operasyonu! Transfer listesi ortaya çıktı

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupa hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, stoper arayışlarına devam ediyor. Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun olmayan sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Emre Belözoğlu transfer operasyonunu yönetirken, teknik adam Erol Bulut'un listesi de ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve listedeki 3 yıldız...

13.01.2021 16:29 - Son Güncelleme: 13.01.2021 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





