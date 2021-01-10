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Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına yeniden katılan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer için çalışmalar sürüyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşan ve Arsenal'in kararını bekleyen sarı-lacivertli ekip, stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Club Brugge'ün 1,92'lik stoperi Deli ile ilgilenen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Belçika'dan geldi.

10.01.2021 09:17 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





