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Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına yeniden katılan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer için çalışmalar sürüyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşan ve Arsenal'in kararını bekleyen sarı-lacivertli ekip, stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Club Brugge'ün 1,92'lik stoperi Deli ile ilgilenen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Belçika'dan geldi.

10.01.2021 09:17 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:17
Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Süper Lig'de bu sezon zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik çizse de son haftalarda topladığı puanlarla taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, transfer döneminde yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in yanı sıra özellikle defans hattına takviye yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Clu Brugge'lü Simon Deli'den ise iyi haber geldi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Club Brugge'ün Denswil'i kiralaması üzerine Fildişi Sahilli Simon Deli'nin gözden düştüğü belirtilirken, teknik direktör Philippe Clement, konuyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'ye stoper Belçika'dan! Yeşil ışık geldi

Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisinin sorulması üzerine Clement, "Herkesi takımda tutmayı tercih ederim, ancak gerçeklik bize bunun her zaman mümkün olmadığını öğretir. Hem oyuncunun hem de kulübün kabul etmek isteyeceği bir teklifse Simon ayrılabilir" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

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